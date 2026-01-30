SpaceX desarrolla un sistema que reduce la probabilidad de que los satélites colisionen con basura espacial

SpaceX ha desarrollado Stargaze, un novedoso sistema de reconocimiento de la situación espacial (SSA) que permitirá reducir la probabilidad de que los satélites colisionen con basura esapcial.

Para maximizar la seguridad de todos los satélites en el espacio, la compañía de Elon Musk ha informado de que pondrá a disposición de todos los operadores, de forma gratuita, los datos de conjunción de Stargaze.

Al ofrecer este servicio gratuito de intercambio de efemérides y análisis de conjunciones, SpaceX espera “motivar a los operadores a tomar medidas similares para el intercambio de efemérides y la seguridad en los vuelos”.

“SpaceX ahora proporciona conocimiento preciso de la posición de los objetos en la órbita de la Tierra a todos los operadores de satélites de forma gratuita. Esto reducirá en gran medida la probabilidad de colisiones que crean peligros de desechos orbitales (basura espacial)”, ha asegurado el multimillonario Elon Musk.

Este sistema “mejora significativamente” la seguridad y la sostenibilidad de las operaciones satelitales en la órbita terrestre baja (LEO), y sus datos de detección se pondrán a disposición de la comunidad más amplia de operadores de satélites de forma gratuita en las próximas semanas.

La compañía de Elon Musk destaca que prácticas como dejar los cuerpos de los cohetes en órbita baja terrestre, operadores que maniobran sus satélites sin compartir predicciones de trayectoria ni coordinarse con otros satélites activos, y países que realizan pruebas antisatélite, “han aumentado el riesgo de colisión, lo que exige mejoras en la coordinación del tráfico espacial”.

Los métodos convencionales, explica SpaceX, “suelen observar objetos solo un número limitado de veces al día, lo que genera grandes incertidumbres en las predicciones orbitales, agravadas por la volatilidad del clima espacial”.

Stargaze ofrece una capacidad de detección de varios órdenes de magnitud superior a la de los sistemas terrestres convencionales. Utiliza datos recopilados de casi 30.000 rastreadores estelares, cada uno de los cuales realiza observaciones continuas de objetos cercanos, lo que resulta en la detección diaria de aproximadamente 30 millones de tránsitos en toda la flota.