SPC presenta Polaris Pure, un teléfono básico con teclado físico para acompañar en remoto a los mayores

La firma española SPC ha ampliado su ecosistema de cuidado a distancia SPC Care con el teléfono Polaris Pure, un dispositivo básico que se puede configurar de manera remota.

Polaris Pure es la respuesta de SPC para las familias que optan por el acompañamiento en remoto de sus mayores, aprovechando que se sienten cómodos utilizando un teléfono físico, de teclas.

Este teléfono básico se ha diseñado para que puedan hacer y recibir llamadas sin necesidad de una pantalla táctil ni conexión a internet. Cuenta con una pequeña pantalla de 2,31 pulgadas y un teclado físico de teclas grandes.

También incorpora tres memorias directas que permiten asignar un contacto a cada una de ellas para llamarles de forma rápida sin tener que buscar en la agenda. Cuenta con GPS y botón SOS que, con una pulsación prolongada, lanza una llamada de emergencia y un mensaje SMS con la ubicación a los contactos configurados, como informan en una nota de prensa.

El dispositivo es compatible con audífonos y puede utilizarse en manos libres. Incluye radio FM y una linterna de fácil acceso, y llega con una base de carga que permite tener el teléfono siempre listo sin necesidad de buscar el cable.

Polaris Pure forma parte del ecosistema SPC Care, junto a los ya integrantes Polaris (con tapa) y los ‘smartphones’ senior de la familia Zeus 2. A través de la conectividad 4G, y con la aplicación de cuidado a distancia de SPC, los familiares o personas de confianza pueden gestionar el dispositivo en remoto y acompañar a las personas mayores en el uso del dispositivo.

SPC Care permite consultar en tiempo real la ubicación y ajustar los parámetros del teléfono para modificar el volumen, el brillo de pantalla, el tamaño de la letra o la agenda de contactos, entre otros.

Asimismo, los familiares o cuidadores reciben a través de la aplicación avisos de seguridad automáticos cuando el usuario activa el botón SOS, el nivel de la batería está bajo o el teléfono registra periodos de inactividad prolongados.

El teléfono Polaris Pure está ya disponible por 69,90 euros, con una promoción de lanzamiento hasta el 4 de octubre, con motivo de la Semana de los Mayores, a un precio de 59,90 euro en la web de SPC.