Spotify anuncia un servicio exclusivo de reserva de entradas antes de que se pongan a la venta

Spotify ha anunciado nuevas herramientas que pretenden impulsar el consumo de pódcast y de audiolibros en la plataforma, además de anticipar un servicio de reserva de entradas para conciertos antes de su puesta a la venta.

La popular plataforma de ‘streaming’ de música está actualmente presente en 184 mercados y cuenta con 761 usuarios activos mensuales y con 300 millones de suscriptores, datos que la compañía ha compartido en el marco del ‘Día del Inversor 2026’ y dentro de las celebraciones del 20 aniversario.

La monetización de los contenidos, las herramientas de inteligencia artificial, el paso a una plataforma interactiva y el ofrecer una plataforma en la que la gente quiera pasar tiempo son los cuatro ejes que articular la estrategia de la compañía en adelante.

En línea con ello, Spotify ha hecho varios anuncios, como ‘Reserved by Spotify’, un servicio exclusivo que lanzarán en verano de la mano de Live Nation que permitirá “a los fans más fieles de un artista” reservar dos entradas para sus conciertos antes de que se pongan a la venta.

Los pódcast se han convertido en uno de los tipos de contenidos en auge dentro de la plataforma, y por ello se han anunciado novedades que permiten buscar estos programas de audio de manera más sencilla, e incluso obtener transcripciones y poder realizar preguntas en tiempo real sobre su contenido.

Los creadores de pódcast que cumplan determinados requisitos podrán ofrecer suscripciones directamente a sus seguidores con la nueva herramienta ‘Memberships’, mientras que los usuarios podrán crear sus propios programas de audio con los pódcast personales, a partir de archivos personales y con la inteligencia artificial de agentes, y la biblioteca de Spotify, guardarlos directamente en al estilo NotebookLM de Google.

En lo que respecta a los audiolibros, Spotify cuenta actualmente con funciones como ‘Page Match’, que permite pasar de un libro físico o digital a la escucha. Como novedad, se incorporarán las listas de reproducción guiadas este verano, lo que permitirá descubrir contenido en lenguaje natural en los libros por primera vez.