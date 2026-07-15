Spotify presenta una experiencia conversacional para escoger música, descubrir datos o revisar el historial hablando

Spotify ha comenzado a probar una experiencia conversacional para navegar por la plataforma a través de interacciones por voz o texto, con lo que los usuarios podrán escoger qué se está reproduciendo, descubrir más sobre su música favorita o revisar su historial de escucha, simplemente preguntando en voz alta.

La compañía pretende ofrecer nuevas formas de interactuar con la propia plataforma de ‘streaming’, tanto en la pantalla de inicio como en la de reproducción de dispositivos móviles, facilitando conversaciones naturales o simplemente escribiendo aquello que se desea a modo ‘chatbot’.

Esto se debe a una nueva opción que se ha comenzado a desplegar en el servicio en versión beta, con la que los usuarios ahora pueden hablar directamente con Spotify para cuestiones como personalizar lo que se escucha, entender que se está reproduciendo o explorar las preferencias musicales.

Como ha explicado la compañía en un comunicado, esta opción permite que, mediante comandos de voz o texto, los usuarios se comuniquen directamente con la plataforma y pidan cuestiones como que Spotify reproduzca artistas que el usuario no conozca. A partir de ahí, la persona podrá ir ajustando la música a su gusto mediante interacciones naturales como “pon algo de Bad Bunny”, así como pedir que se limite a las canciones más recientes del artista o que ponga temas más animados.

En otro ejemplo, cuando el usuario encuentre una canción que le guste, puede simplemente pedirle a Spotify que guarde la canción y la añada a la lista de reproducción o siga al artista. De esta manera, la plataforma actuará como un asistente personalizado para la música.

Además, también puede ayudar a los usuarios a entender lo que está sonando, al responder preguntas en tiempo real sobre canciones, álbumes, artistas o géneros musicales concretos. Para ello, desde la sección ‘Reproduciendo ahora’, los usuarios pueden preguntar cuestiones como “¿Cuál es la inspiración detrás de ‘Radical Optimism’ de Dua Lipa?”, “¿Cuándo se lanzó este álbum?” o “¿A qué género pertenece?”.

Tras ello, la plataforma responderá con más contexto, guiará al usuario a otros artistas o contará historias relacionadas. De la misma forma puede ayudar a profundizar sobre temas tratados en un pódcast o audiolibro, todo ello sin salir de Spotify y con comandos naturales.

Por otra parte, Spotify también puede ofrecer en el momento datos sobre el historial de escucha. Es decir, puede responder a consultas relacionadas con cuándo se escuchó una canción determinada por última vez, cuántas veces se ha reproducido un álbum o qué géneros se han escuchado más recientemente.

“Es una nueva forma de explorar la historia de tus gustos musicales, desde las canciones que escuchas una y otra vez hasta los artistas, géneros y momentos que los han marcado”, ha explicado la compañía.

Con todo, esta nueva experiencia conversacional pretende hacer del servicio de música una experiencia más personal y útil para los oyentes. Para hablar, basta con pulsar el botón en forma de micrófono, aunque también se puede escribir o interactuar como hasta ahora por su interfaz.

Por el momento, la experiencia conversacional se está implementando en versión beta para usuarios suscritos a la versión Premium mayores de 18 años, disponible en Estados Unidos, Irlanda y Suecia, en inglés.