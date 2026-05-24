Spotify y Univesal Music anuncian una herramienta de IA para hacer versiones y remezclas de canciones originales

Spotify ha anunciado un acuerdo con Universal Music Group para crear una herramienta que permite a los fans hacer versiones y remezclas de los artistas y compositores participantes, y que formará parte de la suscripción Premium de la plataforma de música como un complemento de pago.

La nueva experiencia, como complemento de pago para los suscriptores de Spotify Premium, está impulsada por inteligencia artificial generativa, lo que significa que los usuarios serán capaces de crear versiones artificiales de canciones reales que utilicen una versión clonada de su propia voz o lo que sea.

Ambas compañías la promocionan como una nueva vía de ingresos tanto para los artistas como para los creadores. La idea es que una parte del dinero que consiguen los creadores se destine a los artistas originales cuya obra está siendo reutilizada. Spotify señala en un comuniado en su web que los artistas tendrán que aceptar voluntariamente participar en el nuevo programa de la plataforma para suscriptores de pago.

“Las innovaciones de mayor valor en el negocio de la música siempre acercan más a los artistas y los fans. Ese principio es el eje central de esta pionera iniciativa de IA para los fans, la cual está diseñada para apoyar la creatividad humana, profundizar las relaciones con los fans y generar oportunidades de ingresos adicionales tanto para artistas como para compositores”, ha señalado el presidente y consejero delegado de Universal Music Group, Lucian Grainge.

Esta herramienta se presenta como una experiencia similar a Suno AI, una de las herramientas de inteligencia artificial generativa de música más populares, que se basa en el uso de texto para crear piezas musicales y con la capacidad de añadir una voz hiperrealista que canta la canción. Recientemente, Stability AI lanzó sus nuevos modelos de IA dedicados también a la creación musical.