Starlink ofrecerá velocidades 5G desde el espacio con la nueva generación de satélites de su servicio móvil

Starlink ha anunciado la siguiente generación de satélites que ofrecerán en su servicio móvil velocidades 5G desde el espacio para la retransmisión de datos, voz, vídeo y mensajería en todo el mundo.

Los satélites de próxima generación (V2) de Starlink Mobile, el servicio de cobertura móvil a través de conexión satelital de la firma de Elon Musk, se dirige a áreas en las que la cobertura móvil terrestre no es suficiente o no está disponible.

Actualmente, cuenta con una red de 650 satélites que dan cobertura a más de 1.700 millones de personas en todo el mundo, con servicios de datos, voz, vídeo y mensajería.

Según ha informado a través de la red social X, la capacidad de esta constelación va a ampliarse con los satélites de nueva generación, que ofrecerán “velocidades 5G desde el espacio con una densidad de datos 100 veces mayor que la de los satélites de la generación V1 actual”.

Starlink se ha asociado con Deutsche Telekom para ofrecer este servicio en Europa, con el potencial de dar soporte a más de 140 millones de suscriptores en diez países de la región con la tecnología de los satélites V2.