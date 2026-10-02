Suno incorpora la generación de voz a su plataforma de música con IA

Suno ha introducido en su plataforma la generación de narraciones mediante inteligencia artificial, una nueva característica que amplía las posibilidades creativas al unificar voz y música en una misma composición.

La empresa ha ofrecido hasta ahora una plataforma de inteligencia artificial generativa para crear música, que acaba de evolucionar con un modelo que introduce también la generación de voz a partir de una descripción en texto.

Tanto la música como la narración se unen en una misma pista gracias a un nuevo modelo generativo, con la voz, el estilo e incluso el acento elegidos por el usuario, como explica la compañía en un comunicado.

“El lenguaje es una nueva forma de convertir una idea en algo personal, significativo o encantador”, afirman desde Suno. De esta forma, se pueden crear canciones, o acompañar composiciones con poemas o charlas motivacionales.

El nuevo modelo, llamado Speech (habla o discurso, en inglés) está disponible en versión beta, tras un periodo de prueba con un pequeño grupo de usuarios, con el objetivo de seguir mejorándolo.