TCL presenta los televisores QD-Mini LED y barras de sonido que llevan la experiencia envolvente a los hogares

TCL ha presentado una amplia gama de productos de entretenimiento doméstico para el mercado europeo en la feria IFA 2025 de Berlín (Alemania), que incluye televisores QD-Mini LED, monitores QD-Mini LED para juegos y barras de sonido.

El fabricante tecnológica ha presentado el nuevo motor de calidad de imagen TSR AiPQ, que utiliza inteligencia artificial para ajustar automáticamente el contraste, el color y la claridad de la imagen en función de lo que se esté viendo y la iluminación de la habitación.

Este motor funciona junto con el sistema de retroiluminación Mini LED y la tecnología óptica de TCL para gestionar el brillo. Está presente en el nuevo panel CrystGlow WHVA de TCL, que ofrece un contraste más profundo y un ángulo de visión más amplio.

TELEVISORES QD-MINI LED

TCL ha llevado a IFA la serie TCL 115X955 Max, que es el televisor QD-Mini LED más grande del mundo, según ha destacado. Está equipado con más de 20.000 zonas de atenuación local y tecnología QLED Pro, que ofrece negros profundos, reflejos precisos y colores vibrantes incluso en habitaciones iluminadas por el sol.

Es compatible con Dolby Vision IQ, lo que garantiza un rendimiento HDR adaptable, mientras que el sistema de altavoces ONKYO de 6.2.2 canales integrado con Dolby Atmos hace que el audio sea más realista.

Por su parte, la serie insignia X11K de televisores QD-Mini LED está diseñada para los entusiastas del cine en casa, y disponible en tamaños de 85 y 98 pulgadas. Utiliza un algoritmo de retroiluminación patentado para ofrecer un brillo constante y colores precisos incluso con luz natural.

El modelo de 98 pulgadas cuenta con retroiluminación Mini LED, con más de 14.000 zonas de atenuación y un brillo máximo de 6.500 nits. También incluye audio de Bang & Olufsen y un ajuste de audio personalizado para lograr una profundidad cinematográfica.

Para aquellos que buscan mejorar su experiencia visual diaria, TCL ha presentado los televisores QD-Mini LED de la serie C 2025, más asequible, que la integran los modelos C9K, C8K, C7K y C6K.

C9K, el modelo de gama alta de la serie C, tiene un atenuado local preciso, tecnología QD-Mini LED y contraste ultraalto, así como compatibilidad con Dolby Vision y HDR10+ y audio integrado de Bang & Olufsen. También incorpora la tecnología AI Picture Pro, que optimiza cada escena para ofrecer la mejor experiencia visual posible.

El siguiente modelo, C8K, está también pensado para los videojuegos, ya que es compatible con una frecuencia de actualización de 144Hz y VRR para una reproducción más fluida, e incluye Game Master de TCL, como una barra de juegos dedicada y optimización de baja latencia. A ello se suman Dolby Atmos, HDR10+ y Dolby Vision IQ garantizan que el contenido siempre se vea y suene de la mejor manera.

Para los aficionados al deporte y a las películas de acción, C7K mantiene la nitidez de los contenidos en rápido movimiento con una frecuencia de actualización nativa de 144Hz y la tecnología Motion Clarity. Es compatible con múltiples formatos HDR y cuenta con Dolby Atmos integrado para un sonido envolvente. También cuenta con un modo Game Máster para los vieojuegos.

Diseñado para salas de estar cotidianas, C6K proporciona un contraste uniforme, colores vivos y un diseño elegante, así como soporte para Dolby Vision, Dolby Atmos y la interfaz Google TV.

BARRAS DE SONIDO PARA UNA EXPERIENCIA ENVOLVENTE

Junto a los televisores, TCL ha presentado sus nuevas barras de sonido para llevar una experiencia envolvente a los hogares europeos. El modelo Z100 prescinde de los cables con la tecnología Wireless Free Sound para poder colocarla en cualquier lugar. Cuenta con Dolby Atmos y una potencia máxima de 860W.

Por su parte, el modelo Q65H busca llevar a los salones el audio cinematográfico con la estructura acústica RAY·DANZ y Dolby Atmos. Ofrece una potencia máxima de 420W, y cuenta con un subwoofer inalámbrico y sincronización Tutti Choral para su emparejamiento con los televisores TCL.

MONITORES QD-MINI LED

La tecnología QD-Mini LED también está presente en los monitores de TCL, como en el nuevo TCL 57R94 de pantalla curva y formato ultraancho de 32:9 con resolución 4K y soporte para HDR. Se dirige a creadores de contenido y jugadores de videojuegos, con su frecuencia de actualización de 165Hz y la certificación TÜV y el filtrado de luz azul, que mejoran la experiencia de uso en sesión largas.

El monitor TCL 34R83Q QD-Mini LED ofrece una pantalla curva 21:9, una entrada USB-C, Adaptive Sync para imágenes más fluidas y un diseño prácticamente sin marco. Por su parte, el TCL 27R83U ofrece calidad de imagen 4K, un retraso de entrada ultrabajo y frecuencias de actualización fluidas, con compatibilidad con HDR10.