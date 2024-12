Temu, Brawl Stars, Max y Procreate, las aplicaciones y juegos más descargados de la App Store en 2024

Temu, Brawl Stars, Max y Procreate lideran la lista de aplicaciones y juegos más descargados de la App Store en iPhone e iPad durante 2024, un éxito al que se suma NBA 2K24 Arcade Edition en la plataforma Apple Arcade.

Apple ha desvelado las aplicaciones y los juegos más descargados del año en España, tanto gratuitos como de pago, que recoge en la pestaña ‘Hoy’ de la App Store, así como los juegos estrella de Apple Arcade.

Temu: Shop Like a Billionaire se corona como la aplicación gratuita más descargada para iPhone, por delante de Threads, ChatGPT, Google Chrome y SHEIN. En lo que respecta a las de pago, sobresale Forest: Focus for Productivity y, tras ella, Threema. The Secure Messenger, GSE SMART, IPTV PRO, AutoSleep Track Sleep on Watch y Shadowrocket.

En lo que respecta a los juegos para iPhone, el Top5 de los gratuitos lo protagonizan Brawl Stars, QSWatermelon : Monkey Land, Roblox, Squad Busters y Parchisi STAR; mientras que en los que pago, la lista la forman Minecraft: Play with Friends, Pou, Geometry Dash, Plague Inc. Y MONOPOLY: The Board Game.

Apple también ha compartido las listas de los más descargados para iPad. En este caso, las aplicaciones gratuitas son Max: Stream HBO, TV, & Movies, ChatGPT, Goodnotes 6, Amazon Prime Video y Calculator for iPad +; y las de pago, Procreate, Procreate Dreams, iDoceo - Planner and gradebook, Nomad Sculpt y forScore.

En juegos, Brawl Stars, Roblox, QSWatermelon : Monkey Land, Squad Busters y 2 Player Games : the Challenge lideran el Top5 de los gratuitos, mientras que en los de pago, despuntan Minecraft: Play with Friends, Geometry Dash, Pou, Stardew Valley y MONOPOLY: The Board Game.

La firma tecnológica también ha recopilado los juegos más descargados en Apple Arcade: NBA 2K24 Arcade Edition, Snake.io+, Hello Kitty Island Adventure, Cooking Mama: Cuisine!, Football Manager 2024 Touch, Sonic Dream Team, Sneaky Sasquatch, Disney Dreamlight Valley, Angry Birds Reloaded y Fruit Ninja Classic+.