The Pokémon Company quiere usar la tarjeta de identidad japonesa para controlar la reventa de cartas Pokémon

The Pokémon Company está considerando implementar un sistema de verificación de identidad en Japón para controlar la venta y especulación con las cartas coleccionables de Pokémon, utilizando la tarjeta de identificación nacional ‘My Number Card’ para vincularla con la cuenta del Club de Entrenadores y registrar las cartas.

El juego de cartas coleccionables de Pokémon se ha convertido en un mercado de especulación a nivel global, ya que se han consolidado como un objeto de inversión ocasionando una alta demanda tanto por parte de los japoneses como por compradores extranjeros, que las adquieren para venderlas posteriormente a un precio más alto a coleccionistas u otras personas interesadas.

Este problema se agrava en Japón, ya que es la región donde primero salen las expansiones y productos exclusivos de este juego, que incluyen cartas difíciles de encontrar y, por tanto, más valoradas para su posterior reventa.

De cara a combatir este tipo de práctica y fomentar que todos los usuarios puedan adquirir cartas coleccionables de Pokémon, la compañía ha compartido que está planeando implementar un sistema de verificación de identidad en Japón, ligado a las cartas, para revertir esta situación.

Concretamente, el sistema de identificación se basa en el uso del documento de identidad oficial en Japón ‘My Number Card’, que integra un chip electrónico y es emitido por el gobierno japonés para todos los residentes, incluidos los extranjeros. Esta tarjeta también incluye un número de identificación único de 12 dígitos, la fotografía de la persona y sus datos personales.

Así, mediante un servicio de terceros, The Pokémon Company ha indicado que leerán el chip de la tarjeta ‘My Number’ a través del ‘smartphone’ y lo usarán para autenticar la cuenta del Club de Entrenadores cada vez que se compre ‘online’.

De esta forma, las cartas compradas mediante una cuenta concreta quedarán vinculadas a la misma, evitando que los usuarios que se dedican a la especulación puedan utilizar varias cuentas para comprar más cartas coleccionables, dejando a otros usuarios sin posibilidad de adquirirlas.

La compañía ha explicado en un comunicado en su blog que se trata de una medida con la que pretenden garantizar que todos los usuarios tengan “igualdad de oportunidades” y puedan “disfrutar de los servicios de forma segura”.

Por tanto, aunque no ha especificado para qué tipos de carta se aplicará este sistema, sí ha adelantado afectará a los lotes de cartas de productos prioritarios, así como para la venta de algunas cartas a través del Pokémon Center Online. Este sistema también se utilizará como medida para poder participar y combatir en eventos y torneos oficiales con las cartas Pokémon, evitando el uso de posibles cartas falsificadas.

Se ha de tener en cuenta que todo ello está pensado para proteger la privacidad de los usuarios ya que, según ha afirmado la compañía de videojuegos, se verificará la identidad mediante el ‘Certificado Electrónico de Autenticación de Usuario’ integrado en la tarjeta, pero no se requerirá ni se almacenará el número personal de la identificación.

Con todo, The Pokémon Company ha adelantado que están planteando la implementación del sistema de verificación para agosto de este año, dado que actualmente no es obligatorio disponer de una tarjeta ‘My Number’.

En este marco, ha recomendado solicitar con antelación la emisión de las tarjetas ‘My Number’ y ha apostillado que anunciarán la fecha de implementación, los productos y eventos, así como los métodos de autenticación y las reglas operativas, “tan pronto como se finalicen los detalles”.