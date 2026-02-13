Threads te muestra más de lo que quieres ver durante 3 días con la IA de ‘Dear Algo’

Meta ha introducido en Threads ‘Dear Algo’, una herramienta que usa la inteligencia artificial (IA) para modificar temporalmente el algoritmo y conseguir que muestre más o menos publicaciones sobre temas concretos.

‘Dear Algo’ (Querido Algoritmo) es la respuesta de Meta a la petición de los usuarios de modificar el algoritmo para que el descubrimiento de nuevo contenido se ajuste más a sus intereses.

En este caso, se trata de una herramienta que usa la IA para modificar temporalmente las publicaciones que se muestran en el ‘feed’, para que durante tres días los usuarios vean más o menos sobre un tema determinado, como informa Meta en un comunicado compartido en su blog.

Por ejemplo, si un usuario quiere ver más sobre baloncesto, solo tiene que escribir en una publicación pública diciendo: “Dear Algo muéstrame más sobre baloncesto”. En el caso de ver menos, solo tiene que indicar que quiere ver menos sobre ese tema.

Según Meta, también se puede republicar la petición hecha por otro usuario para que se aplique directamente en el ‘feed’ personal. Y si decide eliminar la publicación con la petición, dejará de tener efecto en el algoritmo, aunque no hayan pasado tres días.

‘Dear Algo’ se ha implementado ya en Threads en Estados Unidos, Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia, y Meta ya ha compartido su intención de llevarlo a más países.