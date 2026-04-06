Todo lo que hay que saber del sobrevuelo lunar de Artemis II

Un equipo de astronautas volará el lunes alrededor de la Luna por primera vez en más de medio siglo, el punto más importante de la misión Artemis II.

Estos son los hechos más importantes del evento:

- Transmisión en vivo -

El sobrevuelo durará cerca de siete horas, desde las 14H45, hora del este de Estados Unidos (18H45 GMT) para terminar sobre las 21H20 (01H20 GMT).

La NASA transmitirá el sobrevuelo en su página web, así como en YouTube, Amazon y Netflix, con comentarios tanto de astronautas a bordo de la nave espacial como de expertos en el centro de Control de Misión en Houston, Texas.

Dada la distancia, la NASA ha advertido que la calidad del video en la transmisión en vivo puede ser deficiente en algunos momentos.

- Silencio absoluto -

Habrá un periodo de unos 40 minutos durante los que la comunicación con Artemis II será nula, mientras los astronautas pasan por la cara oculta de la Luna.

"Será emocionante, de una manera algo aterradora", dijo a la AFP Derek Buzasi, profesor de Astronomía y Astrofísica en la Universidad de Chicago.

- Hitos históricos -

Por primera vez una mujer, Christina Koch; un hombre negro, Victor Glover, y un astronauta no estadounidense, Jeremy Hansen, alcanzarán a la Luna.

Hasta ahora, solo los astronautas de las misiones Apolo han alcanzado el satélite, entre 1968 y 1972.

Poco después de iniciar el sobrevuelo, la tripulación de Artemis II también estará a la mayor distancia de la Tierra alcanzada por cualquier humano: 406.772 kilómetros.

Así, superará por 6.600 kilómetros el récord de del Apolo 13.

- Como un balón de baloncesto -

Los vuelos de las misiones Apolo llegaron a realizar sobrevuelos a unos 110 kilómetros sobre la superficie lunar, pero la tripulación de Artemis II estará a 6.500 kilómetros de distancia en el punto más cercano.

La nave seguirá una cuidadosa trayectoria para dar una vuelta alrededor de la Luna sin entrar en su órbita.

Esa distancia permitirá a los astronautas ver completa la superficie de la Luna, incluidas regiones cerca a sus dos polos.

Verán el satélite "más o menos del tamaño de un balón de baloncesto sostenido con el brazo extendido", explicó a la AFP Noah Petro, director del laboratorio de geología planetaria de la NASA.

- La cara oculta de la Luna -

El sobrevuelo pasará por la cara oculta de la Luna. Los astronautas de la misión Apolo también la sobrevolaron, pero estaban muy cerca para verla en su totalidad.

La actual tripulación podrá ver regiones que hasta ahora solo habían sido captadas por dispositivos robóticos de imagen.

Los astronautas han entrenado durante años para observar y describir las formaciones geológicas de la Luna de la manera más exacta posible. Con esta información, los científicos de la NASA esperan conocer nuevos datos sobre la composición de la Luna y su historia.

- Eclipse solar -

Hacia el final del sobrevuelo, los astronautas experimentarán un fenómeno extraño: un eclipse solar.

Durante unos 53 minutos, su nave estará perfectamente alineada con la Luna y el Sol, lo que hará que la estrella desaparezca de la vista.

Tendrán entonces la oportunidad de estudiar la la corona solar, la capa más externa de la atmósfera del Sol, que se volverá visible como una especie de halo luminoso.

También estarán atentos a posibles destellos de luz causados por meteoritos que choquen contra la superficie lunar.

- El "amanecer de la Tierra" -

En un momento, los astronautas podrán ver a la Tierre desaparecer y reaparecer detrás de la Luna.

Su posición les permitiría recrear el famoso "amanecer de la Tierra" fotografiado por la misión del Apolo 8 en 1968.

El astronauta William Anders en su icónica fotografía capturó el brillante azul de la Tierra contra la inmensa oscuridad del espacio, con la superficie monocromática y llena de cráteres de la Luna en primer plano.