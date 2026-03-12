Uber planea ensayo de robotaxis en Tokio en alianza con Nissan y Wayve

Uber anunció el jueves 12 de marzo su primera alianza de robotaxi en Japón, en una asociación con Nissan y la empresa emergente británica Wayve, de conducción autónoma por inteligencia artificial, para realizar pruebas en Tokio este año.

Empresas en todo el mundo, como Waymo (subsidiaria de Alphabet), Tesla y la china Apollo Go, buscan lanzar servicios de taxi de conducción autónoma.

Wayve es pionera en el desarrollo de vehículos con un sistema de IA que aprende del entorno en lugar de depender de rutas predefinidas.

Nissan está integrando los sistemas de IA de Wayve a sus vehículos.

En tanto, Uber y Wayve planean hacer pruebas de robotaxis comerciales este año en Londres.

Las tres empresas dijeron el jueves que “para finales de 2026” probarán los robotaxis en Tokio, sujeto a la aprobación de las autoridades.

Un operador con entrenamiento en seguridad estará dentro del vehículo como parte del ensayo.

“Será una experiencia en la cual la IA conducirá el vehículo, puedes llamarlo por la aplicación de Uber, y será supervisado por un operador de seguridad”, explicó en conferencia de prensa Alex Kendall, cofundador de Wayve.

El ensayo con Uber “incluye servicios previstos en más de 10 ciudades del mundo, como Londres”, señalaron las empresas.

Tokio es “uno de los mercados más desafiantes del mundo” para los robotaxis debido a sus “patrones de tráfico denso, complejos trazados viales y elevados parámetros de seguridad”, agregaron.

Wayve ha dicho que a partir de 2027 pretende instalar su software de conducción autónoma en vehículos particulares de Nissan.