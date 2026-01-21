Ubisoft cancela el desarrollo de seis videojuegos, incluido una nueva versión de ‘Prince of Persia’

Ubisoft, el gigante francés de los videojuegos en plena reestructuración, anunció el miércoles la cancelación de seis videojuegos en desarrollo, incluida una nueva versión de su clásico ‘Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo’.

La compaña también anunció una remodelación en cinco entidades que reunirán parte de sus estudios de creación, así como un nuevo plan de ahorro de al menos 200 millones de euros (234 millones de dólares) en dos años.

Cada nueva entidad desarrollará “un género creativo bien definido (...) con responsabilidad total y autonomía financiera”, declaró el director general de Ubisoft, Yves Guillemot, en un comunicado, calificando la reorganización de “cambio radical”.

Para maximizar la calidad de sus títulos, el grupo anunció la cancelación de ‘Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo’, así como de otros cuatro títulos no anunciados y de un juego para móviles.

En los últimos años, Ubisoft ha reducido su plantilla en más de 3.000 empleados y ha cerrado varios estudios en el marco de un plan de ahorro de 300 millones de euros (256 millones de dólares), al que ahora se sumarán otros 200 millones en dos años.

Para su ejercicio 2025/2026, la compañía prevé una pérdida operativa de más de mil millones de dólares, un resultado que también se ha visto afectado por las recientes cancelaciones y aplazamientos de juegos.