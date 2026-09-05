Una ‘startup’ lanza ‘twitter.now’ pese al litigio con X por la marca Twitter

Operation Bluebird, la 'startup' que está detrás del proyecto que busca revivir el legado del nombre de 'Twitter' y su logo, ha anunciado este lunes que ha lanzado la nueva red social twitter.now, a la que ya se puede acceder para registrar una cuenta.

La 'startup' estadounidense lleva meses "batallando" contra X por el uso de la marca 'Twitter' y a finales del año pasado solicitó a la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos la cancelación de la propiedad por parte de X Corporation de las marcas registradas con las palabras 'Twitter' y 'tweet'.

Alegó que dichas marcas se abandonaron tras la compra de la red social por parte de Elon Musk, a lo que X Corp. respondió en el mismo diciembre con una actualización en las Condiciones de servicio de X detallando "que prohíbe el uso de dicho nombre sin su consentimiento", mientras presentó una contrademanda afirmando que seguía siendo la compañía propietaria.

Finalmente, el cofundador de Operation Bluebird, Stephen Coates, lanzó el servicio tras el fallo preliminar de un juez federal en abril de 2026, en el que se indicó que X Corp. parecía haber renunciado a la propiedad intelectual de 'Twitter', 'tweet' y el icónico logotipo del pájaro de la plataforma.

"Somos una compañía pequeña, tenemos inversores y tenemos un producto", declaró Coates al medio especializado Ars Technica en referencia al lanzamiento de twitter.now, que llega ahora tras esperar varios meses.

Aunque en una fase inicial con cientos de usuarios y la opción de registrar una cuenta, ya se puede acceder a twitter.now, si bien de momento este acceso está ligado a las dos membresías de fundadores con un pago previo de 20 dólares (se queda en 17 euros) y de 40 dólares, respectivamente.

Al entrar en la web se puede leer explícitamente bajo el logo que "no está afiliado con X", y que ofrece una experiencia básica de lo que fue Twitter en su día, con su panel lateral con el 'feed', explorar y notificaciones; el copositor del 'tweet' en la parte central; y un panel a la derecha con las tendencias personalizadas para el usuario.