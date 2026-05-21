$!Universidades buscan reinventarse con la IA

La inteligencia artificial, la conectividad y los cambios tecnológicos están obligando a las universidades a transformar sus modelos educativos. Ese fue uno de los principales mensajes durante la Cumbre de Educación Superior de las Américas Inn kind FiEd Latam 2026, que se desarrolla en el país con la participación de expertos internacionales, autoridades y representantes del sector académico.

Durante el encuentro, especialistas coincidieron en que la educación superior debe cambiar la manera en que forma a los estudiantes para responder a las nuevas demandas laborales y tecnológicas.

Adriana Angarita, presidenta de Inn kind, explicó que las universidades necesitan entender cómo será la nueva sociedad para poder definir nuevas formas de enseñanza. “Muchas profesiones están cambiando debido a la inteligencia artificial y las universidades deben identificar esos nuevos patrones para adaptar la formación académica a las necesidades del mercado laboral y la empleabilidad”, expresó.

Además, Agnes De León Chacón de Cotes, viceministra Académica de Educación (Meduca), aseguró que este tipo de encuentros representan una oportunidad para que Panamá fortalezca su desarrollo tecnológico y educativo.

Por su parte, Carlos Ortega, fundador y primer rector de la Universidad Espíritu Santo, afirmó que la inteligencia artificial no debe verse como una amenaza para las universidades, sino como un reto para fortalecer el lado humano de la educación. “Hoy más que nunca tenemos que ser más humanos”, sostuvo.

Mientras, Fernando Barrios, fundador y presidente de la Universidad Continental, señaló que las universidades deben reinventarse y dejar atrás modelos tradicionales de enseñanza que se han resistido a cambiar durante décadas.

Explicó que ahora las instituciones enfrentan desafíos como la educación híbrida, las plataformas globales de aprendizaje, la pérdida del monopolio de los títulos universitarios y el impacto de la inteligencia artificial.

La cumbre analiza temas de gobernanza digital, empleabilidad y la diversa relación entre academia e industria.