Windows 11 alcanza los mil millones de usuarios pero se enfrenta a diversos fallos de funcionamiento

Windows 11 ya es el sistema operativo utilizado por mil millones de usuarios en sus equipos a nivel global, que han dejado atrás Windows 10, aunque ahora se enfrentan a diversos fallos de funcionamiento del sistema ocasionados por la actualización de seguridad de enero, el más reciente, un impedimento de arranque, ante lo que Microsoft ha tenido que lanzar actualizaciones fuera de banda (OOB).

La compañía cesó oficialmente el soporte de Windows 10 en octubre del pasado año, apremiando a los usuarios a actualizar el sistema operativo de sus equipos a Windows 11, al dejar de recibir actualizaciones de ‘software’, de seguridad y asistencia técnica.

Así, aunque la tecnológica extendió el soporte de seguridad de Windows 10 un año más con el programa de actualizaciones de seguridad extendidas (ESU) de pago y permite continuar accediendo a las actualizaciones de seguridad extendidas de forma gratuita a los usuarios de la Unión Europea, son muchos los que ya han actualizado sus equipos a Windows 11.

Concretamente, Microsoft ha confirmado que Windows 11 ya ha alcanzado los mil millones de usuarios, un hito que el propio CEO de la compañía, Satya Nadella, ha calificado como “importante”, en el marco de la presentación de resultados del segundo trimestre fiscal de 2026, como ha recogido The Verge.

Este crecimiento, que representa un aumento interanual de más del 45 por ciento, muestra además una adopción más rápida por parte de los usuarios que en el caso de Windows 10, ya que el anterior sistema operativo alcanzó esta cifra más de tres años después de su lanzamiento.

En este sentido, cabe matizar que el fin del soporte de Windows 10 ha impulsado que los usuarios tomen la decisión de actualizar su sistema operativo, ayudando al acelerado crecimiento de Windows 11.

EL CRECIMIENTO DE WINDOWS 11 LLEGA CON DIVERSOS FALLOS

A pesar de contar con más usuarios que nunca para Windows 11, Microsoft está teniendo un inicio de año complejo. Principalmente, debido a su actualización de seguridad lanzada el 13 de enero, concretamente para la versión 23H2 (KB5073455) y para las versiones 24H2 y 25H2 (KB5074109), que ha ocasionado diversos fallos de funcionamiento.

Concretamente, estos errores impedían que los equipos se apagasen o entrasen en hibernación y solo permitía su reinicio. Asimismo, también se han identificado problemas con la conexión y autenticación en Virtual Desktop y Windows 365, provocando fallos en la solicitud de credenciales en algunas aplicaciones de conexión remota, así como el bloqueo en el servicio de Outlook.

Para mitigar estos fallos y proporcionar un correcto funcionamiento del sistema, Microsoft ha estado lanzando varias actualizaciones fuera de banda durante este mes, que se pueden encontrar en su página de problemas conocidos de Windows 11.

Sin embargo, a pesar de estas actualizaciones OOB, los problemas no han finalizado. Usuarios que instalaron la versión KB5074109, incluyendo las actualizaciones extraordinarias que solucionaban los problemas anteriormente mencionadas, han reportado un nuevo fallo que impide iniciar su ordenador.

Según han recogido medios como Neowin y AskWoody, Microsoft ha confirmado este error en una alerta enviada a administadores de TI, indicando que algunos dispositivos no arrancan y muestran en pantalla el código de retención ‘UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME’, así como el mensaje “Su dispositivo ha experimentado un problema y necesita reiniciarse”, tras instalar la actualización de seguridad de enero mencionada.

De esta manera, para poder iniciar el equipo, los usuarios necesitan acudir a los pasos de recuperación manual. Igualmente, Microsoft ha detallado que, según sus investigaciones, este problema puede ocurrir en dispositivos que no instalaron la actualización de seguridad lanzada el pasado mes de diciembre y, por tanto, “quedaron en un estado inadecuado después de revertir la actualización”, como ha recogido The Verge.

“Intentar instalar actualizaciones de Windows mientras se encuentra en este estado inadecuado podría provocar que el dispositivo no pueda arrancar”, ha especificado la tecnológica.

A pesar de todo ello, Microsoft no ha compartido una solución para este nuevo fallo y ha indicado que continúa trabajando en una solución parcial, aunque esta “no evitará que los dispositivos entren en el estado incorrecto en primer lugar, ni reparará los dispositivos que ya no pueden arrancar”.