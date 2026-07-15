X actualiza su algoritmo para mostrar más publicaciones de las cuentas seguidas y amigos en la sección de respuestas

La red social X ha actualizado su algoritmo para aumentar la visibilidad de las publicaciones compartidas entre seguidores mutuos, con lo que mostrará más contenido de personas seguidas de vuelta en la sección de respuestas.

La plataforma de ‘microblogging’ propiedad de Elon Musk pretende mejorar la experiencia de los usuarios a la hora de conectar con sus amigos en la red social, concretamente, en la sección de respuestas, donde impulsará que aparezcan más publicaciones de personas conocidas de cara a avanzar hacia un espacio de comunidad.

Esto se debe a que X ha implementado un “pequeño ajuste” en su algoritmo para aumentar la visibilidad de las publicaciones de los usuarios con sus seguidores “mutuos”, es decir, las personas que se siguen de vuelta. Como resultado, las respuestas dejarán de mostrar tanto contenido de personas desconocidas, para dar prioridad a las publicaciones de perfiles amigos.

Así lo ha detallado el director de producto de X, Nikita Bier, en una publicación en la propia red social, donde ha explicado que la compañía ha notado que este dato “no se tenía en cuenta en el algoritmo” y hacía que aparecieran menos publicaciones de amigos de los usuarios en las respuestas.

“Esto resultaba en que la sección de respuestas se sintiera más como un campo de batalla con personas que no reconoces”, ha apostillado Bier. Además, ha matizado que esta actualización facilitará igualmente que se formen grupos en torno a intereses comunes, algo que “mucha gente ha pedido”.

Con todo, este nuevo algoritmo ya se está implementando, por lo que se espera que se comience a poner en práctica próximamente, aunque Bier no ha especificado más información al respecto.