X implementa notas colaborativas para que la IA redacte un primer borrador que mejorarán los usuarios

La red social X (antes Twitter) ha anunciado la implentación de notas colaborativas, una evolución de las notas de la comunidad en la que la inteligencia artificial (IA) genera un primer borrador que posteriormente es “mejorado” por los usuarios.

El pasado mes de julio, la plataforma ya explicó sus intenciones de incluir una IA que redactara las notas de la comunidad, con el lanzamiento de la API AI Note Write, un programa piloto para escribir comentarios sobre publicaciones con contenido engañoso o incorrecto.

Este jueves X ha iniciado las pruebas con las notas colaborativas, que combinan herramientas de IA con las “mejoras” de los usuarios. De esta forma, los colaboradores humanos solicitan una nota, la IA redacta un borrado y les avisa cuando está listo para que la evalúen y sugieran mejoras.

Por el momento esta función está limitada a las publicaciones en inglés y para “los mejores escritores” de notas.

Las notas colaborativas, al igual que las notas de la comunidad, se pueden evaluar para calificarse como “útiles”, según ha explicado X en su web. Al calificar una nota colaborativa, los usuarios pueden sugerir una mejora a través de un formulario. La sugerencia de mejoras está limitada a los colaboradores con un “impacto de escritura” 2 o superior.

Esta nueva característica cuenta con la misma transparencia que las notas de la comunidad, con un código abierto y datos públicos. Además, también se podrán ver las versiones anteriores de cada nota colaborativa.