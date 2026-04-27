Ya disponible xChat para iOS, la aplicación independiente de mensajería de X

X ha lanzado oficialmente la aplicación independiente para su servicio de mensajería XChat, que ya está disponible para su descarga en dispositivos iOS, con encriptación de extremo a extremo, opciones centradas en la privacidad, chats grupales y funciones avanzadas para editar mensajes.

La red social de ‘microblogging’ introdujo Chat en noviembre del pasado año como un nuevo servicio de mensajería en la plataforma, resultado de la evolución de los mensajes directos de X hacia un sistema encriptado, que también permite hacer videollamadas, compartir archivos, editar y deshacer el envío de los mensajes, así como con la capacidad de enviar audios, una función introducida recientemente.

Este servicio está disponible dentro de la propia red social y, ahora, X también lo ofrece a través de su aplicación independiente para dispositivos iOS XChat, que ya se podía reservar en la App Store y, aunque inicialmente estaba prevista para lanzarse el 17 de abril, se ha puesto a disposición de los usuarios este fin de semana.

Así lo ha compartido la compañía propiedad de Elon Musk a través de una publicación desde la cuenta de XChat en X, junto a un vídeo ilustrativo en el que se muestran algunas de sus funciones, como la encriptación de extremo a extremo, la posibilidad de editar mensajes ya enviados o los mensajes efímeros, que desaparecen tras un periodo de tiempo determinado, como una hora o un día.

La compañía ha hecho hincapié en el diseño “totalmente privado” de la ‘app’, que no cuenta con anuncios y permite su uso sin seguimiento gracias a la tecnología de cifrado de extremo a extremo. Igualmente, permite opciones como bloquear las capturas de pantalla.

No obstante, se ha de tener en cuenta las prácticas de privacidad de la aplicación pueden incluir el manejo de datos como la ubicación, los contactos, el historial de búsqueda, los datos de uso e, incluso, el contenido del usuario, lo que indica que su enfoque de privacidad tiene matices, aunque el contenido recopilado no se vinculará a la identidad de X del usuario.

También cabe destacar que el próximo 6 de mayo las Comunidades dejarán de estar disponibles en X y pasarán a reemplazarse por los chats grupales dentro de XChat. Esto se debe a que los usuarios podrán unirse a los grupos del servicio de mensajería a través de un enlace público.

Por el momento, los grupos admiten a 350 miembros, pero se ampliará hasta 500 miembros y próximamente, el límite será de mil integrantes. Con ello, la red social ha recomendado que, para migrar los miembros de las Comunidades existentes, los administradores deberán fijar el enlace de su nuevo chat grupal y, así, que las personas puedan unirse a los nuevos grupos.

Por otra parte, se ha de tener en cuenta que el lanzamiento de una aplicación independiente para su servicio de mensajería frena los planes del propio Musk para convertir X en una “aplicación para todo”, al disgregar sus servicios en distintas plataformas.

Con todo ello, los usuarios de iOS ya pueden comenzar a utilizar XChat, con una interfaz centrada en las conversaciones y siguiendo la estética de X.