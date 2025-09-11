YouTube lanza la función de audio multilingüe para doblar vídeos tras dos años de programa piloto

YouTube ha lanzado la función de audio multilingüe para que todos los creadores de la plataforma puedan añadir doblaje a sus vídeos en diferentes idiomas, con el fin de que se pueda llegar a un público más amplio.

La plataforma de Google empezó a probar esta función en octubre de 2021, y en febrero de 2023 amplió el acceso a esta herramienta para que algunos de los creadores con más suscriptores pudiesen probarla, como fue el caso de Jimmy Donaldson, más conocido como MrBeast.

Ahora, YouTube ha anunciado que lanzará oficialmente la función del audio multilingüe durante las próximas semanas, para que suscriptores de Corea del Sur, Brasil o India puedan ver los vídeos de un creador de Estados Unidos en su idioma nativo, tal y como ha recogido la plataforma en una publicación en su página web.

La aplicación de ‘streaming’ ha asegurado que, desde que empezó a implantarla, ha observado que los creadores que añadieron pistas de audio multilingüe a sus vídeos consiguieron que más del 25 por ciento del tiempo de visualización proviniera de visualizaciones en el idioma alternativo.

Asimismo, Youtube ha empezado a probar miniaturas multilingües con un grupo selecto de creadores, dándoles la oportunidad de añadir miniaturas localizadas según el idioma seleccionado por los espectadores.

La plataforma ha mencionado ejemplos en los que esta herramienta tuvo un impacto notable en su número de visualizaciones, como es el caso del canal del cocinero Jamie Oliver, que triplicó el número de visualizaciones con las pistas de audio multilingües.

Otro caso es el de Mark Rober, que cuenta con una de las mayores cantidades de doblajes multilingües, con un promedio de más de 30 idiomas por vídeo.