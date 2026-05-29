YouTube Premium actualiza su experiencia de pódcast con un modo ‘En movimiento’, velocidad inteligente y Ask Music

YouTube Premium ha agregado nuevas funciones para mejorar la experiencia de escuchar pódcast en la ‘app’, con controles intuitivos para facilitar el manejo del audio con el modo ‘En movimiento’, una opción de velocidad automática y la integración de Ask Music.

La plataforma de contenido en ‘streaming’ ha recordado la importancia de los pódcast para los usuarios de YouTube que, solo durante el pasado mes de abril, visualizaron y escucharon más de 800 millones de horas de este tipo de contenido.

En este sentido, aunque los suscriptores a YouTube Premium ya disfrutan de funciones que facilitan la escucha de pódcast, como la reproducción en segundo plano y el avance rápido, la compañía ha introducido ahora nuevas actualizaciones que mejoran aún más la experiencia para estos usuarios.

Concretamente, YouTube ha lanzado el nuevo modo ‘En movimiento’, que transforma la pantalla de reproducción destacando controles intuitivos para facilitar la gestión de contenido cuando el oyente cuando está fuera de casa, ya sea en el transporte público, haciendo actividades de deporte como correr u otras tareas que dificulten el uso del ‘smartphone’.

Es decir, con este modo, los usuarios pueden aprovechar la reproducción de vídeos en segundo plano gracias un acceso más sencillo a los botones de avanzar y retroceder, como ha explicado YouTube en un comunicado en su blog.

Continuando con las novedades, YouTube también ha introducido una nueva opción de velocidad automática, que permite ver o escuchar el contenido de forma más eficiente “sin sacrificar la comprensión”. En este caso, se trata de una función que ajusta de forma inteligente la velocidad de reproducción en momentos clave.

Por ejemplo, al activar la función de velocidad automática, el pódcast avanzará más rápido cuando identifique que el habla es más lenta y disminuirá la velocidad cuando se esté narrando mucha información.

Esta función es más precisa que la disponible hasta ahora de avance rápido, dado que, una vez activada, acelera todo el contenido del pódcast en general. Sin embargo, con la herramienta de velocidad automática permite que el usuario pueda prestar atención a lo más relevante y escuche el resto de forma fluida.

Tanto el modo ‘En movimiento’ como la herramienta de velocidad automática están disponibles para usuarios suscritos a YouTube Premium en la versión para dispositivos Android y llegará próximamente a iOS.

Finalmente, YouTube también ha agregado Ask Music a la experiencia de pódcast para suscriptores Premium, la función que permite crear estaciones de radio personalizadas a través de descripciones de texto. En este caso, facilitará la forma de encontrar nuevos pódcast solicitando recomendaciones de este contenido según géneros, el estado de ánimo o programas que ya son favoritos.