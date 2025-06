YouTube Premium Lite mostrará más anuncios en los Shorts y el contenido musical

Google ha informado de que comenzará a aumentar la cantidad de anuncios para su servicio de suscripción YouTube Premium Lite, concretamente en los Shorts, el contenido musical y la experiencia de búsqueda y navegación por la plataforma, a partir del 30 de junio.

La tecnológica lanzó una versión renovada de su programa Premium Lite en marzo de este año, una opción con la que ofrece a los usuarios una nueva forma más económica de disfrutar de la mayoría de los vídeos de la plataforma sin publicidad.

Este plan se lanzó inicialmente para los usuarios de Estados Unidos y posteriormente se expandió a otros países, y aunque no elimina el contenido publicitario por completo, está pensado para reducir en gran parte la cantidad de anuncios mostrados en la plataforma, por 7,99 dólares al mes (7,40 euros al cambio).

Sin embargo, tres meses después de su lanzamiento, Google ha adelantado que comenzará a aumentar la cantidad de anuncios mostrados en la versión Premium Lite de la plataforma, concretamente en los vídeos cortos de tipo Shorts y en el contenido musical.

Así lo han recogido medios como 9to5Google o Neowin, quienes han tenido acceso a un correo electrónico enviado por parte de Google a algunos usuarios suscritos a la versión Premium Lite en países como Alemania, donde se detallan sus planes para incluir más anuncios a partir del 30 de junio.

En concreto, la compañía ha especificado que los anuncios podrán aparecer en los Shorts, además de en vídeos de contenido musical y en la experiencia de búsqueda o navegación por la web. Aunque ha señalado que “la mayoría de los vídeos seguirán sin anuncios”.

No obstante, se ha de tener en cuenta que, desde el lanzamiento de esta opción de suscripción, la compañía detalló que se trataba de un plan pensado para usuarios que visualicen otro tipo de contenido que no sea musical, por lo que continuaría manteniendo los anuncios en vídeos de este estilo, además de no incluir acceso a YouTube Music.