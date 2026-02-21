YouTube prueba a extender su botón de ‘Preguntar’ impulsado por Gemini a la experiencia en los televisores

YouTube ha comenzado a probar la implementación de su herramienta de inteligencia artificial (IA) conversacional en la experiencia de TV, extendiendo el botón 'Preguntar' para abrir un chat impulsado por Gemini en el que se podrán hacer preguntas utilizando la voz.

La plataforma de contenido en 'streaming' lanzó su 'chatbot' conversacional de IA inicialmente para los usuarios suscritos a YouTube Premium en Estados Unidos en septiembre de 2024, una opción con la que permite hacer preguntas sobre el contenido relacionado con la temática del vídeo que se esté visualizando en el momento y recibir información de forma resumida.

Ahora, la compañía ha extendido esta función a su experiencia para YouTube en el televisor, de manera que el botón de 'Preguntar' estará disponible como opción en los vídeos de la plataforma en la SmartTV para abrir la herramienta de IA.

Así lo ha detallado YouTube en una publicación en su página de ayuda, donde ha matizado que los usuarios podrán seleccionar entre las indicaciones sugeridas o utilizar el botón de micrófono para hacer preguntas al 'chatbot' directamente con su voz.

Igualmente, si el mando del televisor tiene un botón de micrófono, los usuarios también podrán utilizarlo para activar la IA conversacional en YouTube y hacer preguntas directamente.

Esta característica tiene el objetivo de mejorar la experiencia de visualización en la plataforma acercando a los usuarios información de su interés, así como mostrando recomendaciones de contenido relacionado con los vídeos que se suelan visualizar.

Por ejemplo, se podrá preguntar sobre un vídeo de una receta de cocina, sus ingredientes o las cantidades necesarias, y el 'chatbot' devolverá una lista detallada con dicha información. También se podrá resumir el contenido de vídeo.

Con todo ello, Google ha detallado que esta función se ha comenzado a probar con un grupo reducido de usuarios, de cara a lanzarlo de forma más extendida próximamente.