ZTE trae nubia Air Pro, un smartphone fino y robusto para el deporte

ZTE ha anunciado el lanzamiento en España del nubia Air Pro, un ‘smartphone’ de gama media para el uso diario que combina diseño fino, robustez y una batería de 5.000mAh, y que incluye un nuevo menú en Modo Deporte.

nubia Air Pro llegará a España en la primera quince de julio con una propuesta diferenciadora basada en el diseño, con un perfil fino de 5,99 milímetros de grosor y 172 gramos de peso, sin que ello haya supuesto renunciar a la batería.

Este ‘smartphone’ incorpora una batería de 5.000mAh, con sistema de carga rápida de 45 vatios y la función de ‘bypass charging’, que permite alimentar el dispositivo directamente desde el cargador, reduciendo el calor generado y contribuyendo a preservar la vida útil de este componente.

Ha sido, además, diseñado para ser duradero, con un marco metálico de aluminio de alta resistencia, refuerzos internos estructurales en las esquinas y un cristal frontal reforzado que hacen que pueda soportar el uso diario y el deporte, como ha destacado ZTE en una nota de prensa. Cuenta también con las certificaciones IP68, IP69 e IP69K de resistencia al polvo y al agua.

Este ‘smartphone’ funciona con un procesador MediaTek Dimensity 7100 de ocho núcleos a 2,4GHz e incluye sistema operativo Android 16 con la capa de personalización MyOs 16, que incluye funciones como el menú en Modo Deporte o funciones de IA exclusivas como AI Pet.

La pantalla, con panel AMOLED de 6,77 pulgadas, ofrece resolución Full HD+, tasa de refresco de hasta 144 Hz, alcanza un brillo de hasta 4.500 nits y PWM de 3.840Hz, para ofrecer una visualización fluida, luminosa y con menor fatiga ocular.

En el apartado fotográfico, nubia Air Pro integra cámara dual con sistema Neovision AI Photography, con una cámara principal de 108 MP optimizada para la captura rápida y la fotografía en movimiento, y una cámara frontal de 32 MP que garantiza selfis de alta resolución en distintas condiciones de luz.

El dispositivo incorpora el One Tap Sports Mode, un modo exclusivo que transforma la interfaz en un centro de control deportivo con acceso rápido a estadísticas de actividad, mapas, música, además de funciones de seguridad diseñadas para situaciones en exterior.

El nubia Air Pro estará disponible en Amazon, AliExpress, Miravia y tiendas especializadas, en los colores Aero White (blanco) y Prime Black (negro), con 8 GB de RAM ampliables virtualmente hasta 20 GB y 512 GB de almacenamiento interno, a un precio de 449 euros.