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EEUU deportó a más de 25,000 personas a terceros países mediante acuerdos
Estados Unidos deportó a más de 25,000 personas en virtud de acuerdos secretos con 35 países para recibir a migrantes que no tienen vínculos con esas naciones, según una investigación publicada este lunes.
21 de septiembre de 2026
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