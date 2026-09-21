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El reporte de los minitores continuos de glucosa
El doctor Edgardo Gaitán explicó que los monitores continuos de glucosa permiten conocer el tiempo en rango y detectar con mayor rapidez los avances en el tratamiento de las personas con diabetes. “En las primeras dos semanas tú puedes ya empezar a darte cuenta que lo que estás haciendo te está dando un buen resultado”, afirmó.
21 de septiembre de 2026
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