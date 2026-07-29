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Ep. 110 - El Mac está proyectando el arte local al mundo
El Museo de Arte Contemporáneo (MAC) sigue impulsando proyectos para fortalecer el ecosistema artístico del país, para ampliar su patrimonio y acercar el arte a nuevos públicos, afirmó su directora ejecutiva, María Lucía Alemán.
29 de julio de 2026
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