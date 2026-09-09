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Una experiencia que debes probar en el Autódromo Panamá
La embajadora de Autódromo Panamá, convertida en piloto, Paola Castañedas, comenta sobre su experiencia detrás del volante en la primera válida de la ProspecSeries y lo que significa este campeonato para el automovilismo nacional, que se corre en la pista de Autódromo Panamá, en Capira.
09 de septiembre de 2026
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