Buscan a atletas de los Esports

La Asociación Panameña de Esports (FEPAES) lanzó una convocatoria para que todo gamer de los videojuegos: Street Fighter 6, Efootball y Just Dance, participen en los Clasificatorios Nacionales, que se llevarán a cabo el sábado 17 de enero de 2026, en TRIEX, ubicado en Learning Vila, Costa del Este, Ciudad de Panamá, para representar a Panamá en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, a celebrarse en Santo Domingo, República Dominicana, a mediados de año.

Las inscripciones, las abrirán pronto. Esto, tras las medallas de 2025 en dos juegos regionales.