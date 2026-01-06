$!Industria de la construcción proyecta crecer arriba del 5%

La industria de la construcción proyecta superar un crecimiento del 5% este año, impulsada por infraestructura sostenible, vivienda y una mayor actividad industrial, aseguró la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC).

Alejandro Ferrer, presidente de la CAPAC, señaló que “existen oportunidades importantes para impulsar la actividad en 2026, entre ellas la digitalización administrativa, la modernización del aparato estatal y el fortalecimiento de las cadenas de suministro locales”. Agregó que “estos elementos, junto con un marco regulatorio más eficiente, permitirán crear mejores condiciones para la inversión y el desarrollo de nuevas obras”.

Aldo Stagnaro, expresidente de la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (ACOBIR), afirmó que “el panorama para 2026 será más favorable, especialmente en el sector inmobiliario, con la activación de la Ley de Interés Preferencial”. Según explicó, “esta medida facilitará la compra de viviendas, lo que contribuirá a dinamizar la economía”.

En tanto, Pedro Detresno, de la empresa Pedros Bienes Raíces, comentó que “todos confiamos en que este año sea mejor que el anterior. Hay expectativas de una dinamización del sector de la construcción y de que haya más ventas, por lo que, si los bancos mejoran un poco sus políticas crediticias y facilitan el acceso al crédito, tanto a panameños como a extranjeros, se podrán vender más propiedades y sociedades inmobiliarias”.

Por su parte, el economista Luis Morán, indicó que “el sector construcción ha tenido una mejora los últimos meses del año, principalmente en proyectos residenciales y en la parte comercial o no residencial; eso es clave y positivo. Sin embargo, se deben impulsar más iniciativas en locaciones como Aguadulce, Chitré, David, Chiriquí, La Chorrera y Santiago, que son municipios que reflejaron bajas, y que se pueden impulsar más”.