Cultura

Llegó el verano: Con moda fresca, bonita y al alcance

La moda panameña está en una etapa con propuestas accesibles y libertad para crear un estilo propio. Especialistas aseguran que en la actualidad vestir bien no depende del presupuesto, sino de la autenticidad y creatividad personal

Llegó el verano: Con moda fresca, bonita y al alcance
Conjunto: Vestido B/.12.99. Plataformas B/.29.99. Conway, Albrook Mall.
Llegó el verano: Con moda fresca, bonita y al alcance
Conjunto: En animal print. Bañador B/.18.99 en Conway, Albrook Mall.
Llegó el verano: Con moda fresca, bonita y al alcance
Sombrero pinta’o: Accesorio artesanal de moda durante festivales en el interior. Desde B/.20.00. Panamá Culture Roots, en Albrook Mall.
Llegó el verano: Con moda fresca, bonita y al alcance
Vestidos: Enterizo en color naranja. El Campeón, Westland Mall a B/.2.99.
Llegó el verano: Con moda fresca, bonita y al alcance
Vestido de baño: Con base blanca y estampado de colores. La Oca Loca B/.3.99.
Llegó el verano: Con moda fresca, bonita y al alcance
Sandalias: En tonos tierra con entresuela de corcho se adaptan a vestidos y pantalones con facilidad. bbb Shoes & Boots, en Albrook Mall a B/. 31.95.
Llegó el verano: Con moda fresca, bonita y al alcance
Llegó el verano: Con moda fresca, bonita y al alcance
Gina Arias
07 de enero de 2026

El estilo en Panamá vive un giro marcado por la accesibilidad y la diversidad de opciones, según especialistas del sector. Para Roberto Bonner, asesor de imagen, el cambio es evidente en la oferta disponible.

“Hoy la moda es mucho más democrática. Hay opciones para todos los bolsillos. Antes la ropa era de bajo costo, pero poco atractiva, o bien muy bonita, pero inaccesible. Ahora, si recorres centros comerciales o tiendas, siempre encontrarás algo que se ajuste a tu presupuesto”, afirmó.

Bonner explicó que entre las tendencias destacan los sets, antes conocidos como jueguitos, con pantalón y camisa a juego para hombres y mujeres, en múltiples colores. También indicó que el sombrero típico puede integrarse a la vida cotidiana.

Por su parte, María José Grimaldo, style mentor, aseguró: “En 2026 la tendencia más fuerte será no amarrarse a las tendencias”, destacando un regreso al maximalismo tras años de lujo silencioso.

  • $!Llegó el verano: Con moda fresca, bonita y al alcance
  • $!Llegó el verano: Con moda fresca, bonita y al alcance
“La idea es apostar por prendas frescas, sobre todo por el sol abrasador que tenemos en Panamá”, resaltó Roberto Bonner
Tags:
ropa
|
tendencias
|
Moda
|
verano
|
Panamá
|
TE PUEDE INTERESAR