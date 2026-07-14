Candidata oficial a ser sede de Juegos

Panam Sports anunció que oficializó a la Ciudad de Guatemala, Rosario, Argentina y Ciudad de Panamá como candidatas para albergar la III edición de los Juegos Panamericanos Junior 2029. La elección de la sede a esta máxima cita juvenil del continente se realizará en la Asamblea General de esa organización, el próximo 27 y 28 de agosto en Lima, Perú. En el proceso de elección, el Comité Olímpico Argentino, el Comité Olímpico Guatemalteco y el Comité Olímpico de Panamá cumplieron con todos los requisitos solicitados por Panam Sports.