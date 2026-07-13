Casos de influenza aumentan por lluvias

En el último informe epidemiológico del Ministerio de Salud se detallan 54 defunciones por influenza en lo que va de 2026. “Estas defunciones se han presentado en los extremos de la vida: pacientes mayores de 65 años o niños menores de 5 años y, de alguna manera, en la población susceptible, no solo por aspectos de comorbilidad, sino también porque no cuentan con la vacuna de la influenza”, explicó Miriam Cedeño, jefa de Salud Pública y Epidemiología del Ministerio de Salud en la provincia de Chiriquí.

Cedeño detalló que en los meses de mayo y junio se registró un incremento de estos casos, por lo que recomienda intensificar las medidas de bioseguridad, tales como el lavado de manos, cubrirse la boca y la nariz al estornudar o toser, y buscar atención médica de manera oportuna ante la llegada del segundo período de lluvias intensas en el país.

“Los niños o adultos mayores que no puedan comer, que estén decaídos, hipoactivos o que tengan comprometida su hidratación deben buscar atención de manera inmediata, porque estos grupos suelen descompensarse de forma muy rápida”, explicó.

Las autoridades reiteran la importancia de inmunizarse, ya que el 100% de los fallecidos no contaba con la vacunación de la temporada actual y el 82% tampoco estaba vacunado contra la de 2025; asimismo, el 81.5% presentaba comorbilidades metabólicas, cardiovasculares y renales.