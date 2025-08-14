Debería ser uno de nuestros fuertes

No cabe duda que Panamá tiene talento en la natación. Históricamente figuras como Adán Gordón, Edgar Crespo o Eileen Coparropa nos han llenado de orgullo, por su desempeño internacional. A esto hay que sumarle las recientes medallas conquistadas por Emily Santos en los Juegos Panamericanos Junior, en Paraguay, un hecho más que ratifica lo antes señalado. Y me atrevo a decir que el talento canalero no sólo en natación, sino en otras disciplinas acuáticas. Surf, remo, entre otras. Y creo que sí se enfocan bien la cosas, podemos llegar a ser potencia mundial.