El desarrollo integral

El desarrollo del deporte en las escuelas es hoy, más que nunca, fundamental. En un mundo donde la tecnología absorbe a los jóvenes, es importante incrementar el interés de los estudiantes en actividades que los lleven a una vida más sana.

Esperemos que el nuevo diseño de la materia de Educación Física sea un imán para que los chicos dejen los videojuegos y se interesen en alguna actividad deportiva, cuiden su alimentación y mejoren su salud. Sin embargo, muchos colegios no cuentan con los espacios adecuados. Urge el apoyo de la comunidad y la empresa privada.