El agua potable de Llano de Piedra y Las Tablas es apta para el consumo humano, confirmó el Minsa

Este miércoles 25 de febrero se informó que el agua potable del corregimiento de Llano de Piedra y del distrito de Las Tablas es apta para el consumo humano.

De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Salud (Minsa), “un laboratorio externo certificó que las pruebas realizadas por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) a la red hídrica de estos puntos, abastecidos por la planta potabilizadora Rufina Alfaro, cumplen con los estándares de calidad establecidos”.

“Esta medida es el resultado de un proceso coordinado y exhaustivo del Gobierno Nacional que se inició tras la detección de contaminación en el río La Villa, fuente de abastecimiento de agua en la zona”, agregaron del Minsa.

Además, detallaron que la entidad de salud “ahora se encuentra a la espera de que concluyan los trabajos de desinfección de las redes de distribución de Guararé, La Villa de Los Santos y Chitré, a fin de validar las pruebas de laboratorio que realice el IDAAN antes de certificar que el agua es apta para el consumo humano en estos otros distritos”.