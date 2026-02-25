El estado de salud del rey de Noruega es bueno pero seguirá hospitalizado unos días, dice médico

El estado de salud del rey Harald V de Noruega, ingresado en un hospital de Tenerife por una infección y deshidratación, es bueno, anunció el miércoles su médico personal, aunque precisó que el monarca de 89 años permanecerá hospitalizado algunos días.

“El estado general de salud del rey es bueno y responde bien al tratamiento. La infección proviene de una herida cutánea en una de sus piernas”, declaró Bjørn Bendz, citado en un comunicado del Palacio Real noruego.

“El rey seguirá hospitalizado unos días más en observación y para continuar con el tratamiento”, añadió su médico personal, enviado a Tenerife en apoyo de los equipos médicos españoles.

Harald, el soberano más anciano de Europa, ingresó el martes por la noche en el Hospital Universitario Hospiten Sur de Tenerife, donde se encontraba con su esposa, la reina Sonia, en un viaje de carácter privado.

El rey, que celebró su 89º cumpleaños el sábado pasado, padece una infección cutánea en una pierna, precisó Bendz.

“Cuando las personas de cerca de 90 años son hospitalizadas por una infección, es algo serio”, subrayó.

“Es importante que tengamos una buena visión de conjunto y un control completo de su estado de salud antes de que el rey pueda salir del hospital, aunque su estado ahora mismo sea estable”, precisó.

Harald, que llegó al trono de Noruega en 1991, se ha visto aquejado por múltiples problemas de salud en los últimos años, por lo que ha tenido que reducir su agenda oficial. Aún así, siempre ha descartado abdicar.

Durante otro viaje privado a Malasia, hace dos años, contrajo una infección y también tuvo que ser hospitalizado. Después de que le implantaran un marcapasos, fue repatriado.