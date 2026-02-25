Comisión de Credenciales aprueba descuentos a diputados que falten al pleno

Como parte del primer debate para reformar el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, diputados de distintas bancadas lograron introducir sanciones contra la inasistencia injustificada al pleno legislativo.

Durante la sesión de ayer, en la Comisión de Credenciales, se aprobó una propuesta para modificar el artículo 86 de la Ley 49 de 1984, con el objetivo de endurecer las medidas contra el ausentismo parlamentario.

La iniciativa, impulsada por los diputados José Luis Varela, Dana Castañeda, Yamireliz Chong, Augusto Palacios, Benicio Robinson, Luis Miguel Charris y otros, establece que cuando una sesión de la Asamblea no pueda realizarse por falta de quórum, se aplicará un descuento proporcional de sus emolumentos a los diputados que se encuentren ausentes injustificadamente.

Este descuento corresponderá a un día de labores por cada sesión plenaria, a la que no asistan o en la que no habiliten a su respectivo suplente, según lo planteado.

Además de las medidas sancionatorias, la reforma detalla el cronograma oficial de las sesiones ordinarias, las cuales se llevarán a cabo de lunes a miércoles a partir de las 3:30 p.m., a 7:30 p.m. y los jueves de 9:30 a.m. a 1:30 p.m. en el Palacio Legislativo Justo Arosemena.

En ese sentido, como novedad tecnológica y de gestión, el artículo propuesto otorga a la directiva la facultad de convocar sesiones en línea, a través de plataformas digitales, bajo situaciones de excepcionalidad como: emergencias nacionales o urgencias que impidan las reuniones presenciales.