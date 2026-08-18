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El impacto del clima en el deporte

El impacto del clima en el deporte
Yalena Ortiz
18 de agosto de 2026

La lluvia forma parte del diario vivir de los residentes de un país con clima tropical, cálido y húmedo, lo que genera un impacto directo en el desarrollo de las actividades deportivas. El paso de tormentas tropicales, acompañadas de actividad eléctrica, o el deterioro de las instalaciones deportivas por la incesante caída de agua pueden poner en riesgo el bienestar de los aficionados y de los atletas. Ante este panorama, resulta conveniente actualizar los manuales y protocolos de seguridad para estos eventos, así como las políticas de devolución en caso de que el encuentro no se lleve a cabo.

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