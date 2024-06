Entre el resultado y el cómo se juega

Si se juega mal, pero se sacan los resultados, entonces todo está mal. Hace unos años, se jugaba bien, pero al final se perdía. Creo que no hay punto medio en esto. Lo cierto es que, como muchas cosas en la vida, el resultadismo es lo que realmente importa. Si no te gusta lo que ves, pero igual ganas, lo importante y lo que quedará en el registro es que ganaste. Con esto no quiero decir que hay que mejorar las formas. Siempre hay espacio para que el proceso sea eficiente y el juego, al fin y al cabo, sea vistoso. Y esto no es aplicable solo a la Selección de fútbol de Panamá, sino a todo el deporte.