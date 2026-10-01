Fútbol femenino sigue con sus acciones

Las acciones de la Jornada 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga de Fútbol Femenino (LFF) de Panamá siguen hoy con los duelos: Rayadas de Chiriquí ante las líderes de la tabla general, C.D. Origen, en el Estadio San Cristóbal a las 4:00 p.m., seguido del Plaza Amador vs UMECIT, en el COS Sports Plaza, desde las 9:00 p.m.

Ya para el viernes 2 de octubre, la fecha la cierran Tevi Coclé ante Deportivo Chiriquí, en el Estadio Virgilio Tejeira, a las 4:00 p.m. Cabe recordar que esta fecha inició el pasado martes, con la goleada 4-1 del Inter sobre Atlético Nacional y se jugó también ayer.