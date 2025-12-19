Incentivos, necesarios y juzgados

Los dichosos incentivos económicos en Panamá. Y no solo son para ciertos sectores sociales, también al deporte le toca. Muchas veces criticados, otras entregados de manera discrecional, pero otras, fundamentales para el correcto proceso de desarrollo de cualquier atleta. De alguna manera, todos quieren el suyo y hasta se considera que lo merecen. La actual administración de Pandeportes ha sido enfática en señalar que ha reformulado estos ‘aportes’ y que ya son muy democráticos. Sin embargo, hay quienes tienen algo que decir.