Nuestro béis, nuestra tradición

En Panamá, el deporte (por no decir el único) que de ‘verdad’ llena los estadios, jornada tras jornada, con el permiso de los que quieran discutir, es el béisbol. Y más cuando se juegan los campeonatos nacionales en las categorías mayor y juvenil. No por nada, esta disciplina de bate y manilla es considerada para muchos: el deporte del panameño. La tradición solo crece y con un sistema que pondera la sana competencia y el ambiente familiar, esperamos que la batalla se den con altura, solo en el diamante. Solo me queda decir, que gane el mejor y que el público se divierta.