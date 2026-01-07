Nuestro fútbol, pronto a volver

El fútbol panameño, en su carácter liguero, se está proyectando para iniciar 'con todo' su temporada 2026. Desde las ligas juveniles, de segunda y primera división, además de la femenina, a medianos de este mes, las acciones en el campo volverán. Cambio de fichas, y renovaciones, intentando dar un aire fresco al balompié criolla. Es más, ahora se disputará el Torneo Clausura.Y de igual manera, retornan las preocupaciones por la calidad de juego, arbitraje, condiciones de los estadios, salarios, gobernanza de los clubes, o sea, lo habitual.