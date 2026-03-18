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Panamá cae en debut de clasificatorio

Panamá cae en debut de clasificatorio
Roberto Robinson
18 de marzo de 2026

La representación de Panamá inició ayer con el pie izquierda la búsqueda de un cupo al Campeonato Mundial Sub-17 de Fútbol Femenino, al caer derrotada 3-1 ante el combinado de Costa Rica, en el primer partido de ambas selecciones del Grupo C en la Ronda Final de las Clasificatorias de Concacaf al Mundial FIFA en esta categoría.

El duelo se celebró en Alajuela, Costa Rica, sede de este torneo clasificatorio, que reúne a otros diez equipos, separados en 3 grupos. Avanzan al mundial, a celebrarse este año en Marruecos, los primeros lugares de cada grupo y el mejor segundo lugar entre las tres llaves.

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