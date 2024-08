Que nos envidien por ser mejores

¿Cuántas veces hemos escuchado que Panamá tiene un ‘gran’ talento deportivo? Es que nos faltan infraestructuras, que no hay inversión ni apoyo del Estado ni de la empresa privada, que, si llueve mucho, que no hay público, que...usted ponga lo que crea. Lo cierto es que el panameño es un atleta innato. Si, tal vez el ambiente no deja que crezca más de lo que puede llegar a crecer. Limitantes siempre van a existir, pero los que sobresalen son los que nunca se rinden y los nuestros, son tercos, necios y difícil que cambien su trayecto hacia la victoria. Tanto así, que somos envidia de otros países y eso es bueno.