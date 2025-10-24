Sede de grandes eventos

Nuevamente el país se alista para recibir una gran competición internacional. Aunque solo sean dos disciplinas, las mismas son novedosas y que muchas personas realmente desconocen.

El Flag football y los Esports de los Juegos Centroamericanos nos brindarán una oportunidad de oro para no solo profundizar el desarrollo deportivo de estas actividades sino de crear una fanática que se interese cada que vez de darle seguimiento a ambas y que siembre entre los más chicos, el deseo de competir. Ojalá albergarlos nos lleve a nuevas instancias organizativas.