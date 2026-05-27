Tiene que tomar las cosas con calma

Ante la pregunta del colega periodista de RPC Deportes Edgardo Vidal sobre las razones del porque no convocar al delantero Kadir Barría a la Selección de Panamá que jugará el Mundial FIFA, el DT Thomas Christiansen respondió de manera airada, desafiante y ante la mirada de decenas de personas que entre risas y molestia tuvieron que aguantar la casi grosería del hispano-danés.

Señor Christiansen, Panamá entero está orgullosa de su trabajo con la ‘Sele’, no se moleste por una pregunta válida y que muchos quisieron hacerle, mejor cultive la tolerancia, que hasta ahora lo ha hecho muy bien.