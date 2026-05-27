$!Panamá va a competir

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) reveló ayer los 26 nombres de los futbolistas convocados para representar a Panamá en el Mundial FIFA 2026, en EE.UU., Canadá y México. El seleccionador Thomas Christiansen dio la cara y explicó las razones que lo llevaron a llamar a varios veteranos, caras conocidas del proceso clasificatorio y no considerar a otros talentos.

“No podemos complacer todos los gustos y estos seis años que llevo aquí siempre he pensado en el beneficio del equipo. Nunca he puesto mi persona por delante y he creído siempre en la vía más rápida para conseguir los objetivos. Estos son los 26, he podido ser injustos con unos y es mi responsabilidad como entrenador. Pero también es la parte amarga de mi puesto”, dijo Christiansen en conferencia de prensa durante el acto celebrado en las inmediaciones del Edificio de la Administración del Canal de Panamá, en Balboa, Ancón, Ciudad de Panamá.

Decenas de comunicadores sociales, invitados especiales, directivos de la FPF y empleados de la Autoridad del Canal de Panamá se dieron cita, durante horas de la mañana, para la revelación, en un ambiente de fiesta y mucha emoción. El listado cuenta con 7 jugadores que vieron minutos en Rusia 2018 y que ahora buscan disputar su segundo Mundial en Norteamérica: Ismael Díaz, Yoel Bárcenas, Amir Murillo, Fidel Escobar, Aníbal Godoy, José Luis Rodríguez y Eric Davis.