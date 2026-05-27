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Panamá va a competir

O al menos esa es la aspiración del entrenador de la selección nacional, quien recalcó que el objetivo pasa por mejorar lo hecho en Rusia 2018, donde no se sumaron puntos en 3 partidos jugados

Panamá va a competir
@canaldepanama | El seleccionador de fútbol mayor masculino de Panamá, Thomas Christiansen, durante el acto de revelación de la convocatoria de los 26 jugadores panameños que jugarán el Mundial 2026.
Panamá va a competir
ML | Kadir Barría, futbolista.
Roberto Robinson
27 de mayo de 2026

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) reveló ayer los 26 nombres de los futbolistas convocados para representar a Panamá en el Mundial FIFA 2026, en EE.UU., Canadá y México. El seleccionador Thomas Christiansen dio la cara y explicó las razones que lo llevaron a llamar a varios veteranos, caras conocidas del proceso clasificatorio y no considerar a otros talentos.

“No podemos complacer todos los gustos y estos seis años que llevo aquí siempre he pensado en el beneficio del equipo. Nunca he puesto mi persona por delante y he creído siempre en la vía más rápida para conseguir los objetivos. Estos son los 26, he podido ser injustos con unos y es mi responsabilidad como entrenador. Pero también es la parte amarga de mi puesto”, dijo Christiansen en conferencia de prensa durante el acto celebrado en las inmediaciones del Edificio de la Administración del Canal de Panamá, en Balboa, Ancón, Ciudad de Panamá.

Decenas de comunicadores sociales, invitados especiales, directivos de la FPF y empleados de la Autoridad del Canal de Panamá se dieron cita, durante horas de la mañana, para la revelación, en un ambiente de fiesta y mucha emoción. El listado cuenta con 7 jugadores que vieron minutos en Rusia 2018 y que ahora buscan disputar su segundo Mundial en Norteamérica: Ismael Díaz, Yoel Bárcenas, Amir Murillo, Fidel Escobar, Aníbal Godoy, José Luis Rodríguez y Eric Davis.

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Kadir Barría es un ‘backup’ para el DT

ML | “Solo me permiten llevar a 26”. Thomas Christiansen, DT de la Selección de fútbol de Panamá, explicó ayer la no convocatoria del delantero del Botafogo brasileño, Kadir Barría, al Mundial FIFA 2026

. “Si meto a Kadir, ¿A quién saco? ¿Dime un jugador? Contéstame”, respondió a un periodista que tocó el tema, recalcando “que en lo deportivo no tengo que discutir nada, pues hemos hecho nuestros análisis. Todos buscamos el bien del fútbol panameño, de su selección, y no va por un jugador. va por intentar llevar lo que tú crees que es lo mejor para el rendimiento de esta selección”.

aunque confirmó que el atacante “está en la lista de backup”, o sea, en la reserva. A parte de Barría, Víctor Griffith, Iván Anderson, and Gasper Murillo también están considerados para mantenerse en la concentración. Un jugador que quedó fuera del listado fue Eduardo Guerrero, del Dinamo de Kiev, club ucraniano.

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